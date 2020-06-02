РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске члены спортивного клуба «Цезарь» приняли участие в «Марафоне спорта» и «Марафоне единоборств» онлайн, чемпионы мира и Европы по джиу-джитсу, самбо и айкидо проверили технику юных спортсменов, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партпроекта «Старший брат» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта Алексей Батин организовал и провел онлайн «Марафон спорта».

«1 июня в Подольске состоялся «Марафон спорта» среди спортсменов спортивного клуба «Цезарь», приуроченный ко Дню защиты детей. Спортсмены показали элементы гимнастики, общей физической подготовки, отработку бросков и ударную технику. Инструктора вместе со спортсменами разобрали многие элементы выполнения технических приемов», - говорится в сообщении.

По словам Батина, вместе с ассоциацией клубов единоборств спортсмены приняли участие в «Марафоне единоборств» онлайн под руководством чемпионов мира и Европы по джиу-джитсу, самбо и айкидо.