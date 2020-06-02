РИАМО – 2 июн. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что поправки к Конституции России нужны для того, чтобы улучшить управляемость страной и максимально защитить интересы россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.
Голосование за поправки к Конституции назначены в России на 1 июля. По мнению Онищенко, страна в них нуждается уже довольно давно.
«Эти изменения во многом серьезно изменят архитектуру федеральной власти, повысят ответственность и значимость Госдумы, расширят полномочия Госсовета и так далее. Все это крайне важно», - уточнил депутат.
Он также подчеркнул, что нововведения также помогут выполнить экономические задачи, которые стояли и стоят перед нашей страной.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в течение 30 лет после принятия нынешней Конституции России многое изменилось, а поправки учитывают эти изменения.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции
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РИАМО предлагает проверить, чья конституция способна сильно вас удивить.
Верно. Конституция Австралии была принята еще в 1900 году и действует по сей день. Зарплата генерал-губернатора (официального представителя монарха Великобритании, чьей колонией была Австралия) по ней — десять тысяч фунтов в год.
США
Нет, это Австралия. Ее конституция была принята в 1900 году и действует по сей день. Зарплата генерал-губернатора (официального представителя монарха Великобритании, чьей колонией была Австралия) по ней — десять тысяч фунтов в год.
Великобритания
Нет, это Австралия. Ее конституция была принята в 1900 году и действует по сей день. Зарплата генерал-губернатора (официального представителя монарха Великобритании, чьей колонией была Австралия) по ней — десять тысяч фунтов в год.
ЮАР
Нет, это Австралия. Ее конституция была принята в 1900 году и действует по сей день. Зарплата генерал-губернатора (официального представителя монарха Великобритании, чьей колонией была Австралия) по ней — десять тысяч фунтов в год.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции (2/10)
В этой стране при помощи конституции решили защитить коренное население – индейцев. В посвященной им главе говорится о признании их прав, защите обычаев, традиций, языка. Где о них так заботятся?
Неверно. Самой длинной в мире считается конституция Индии. В ней более 400 статей, а написана она таким сложным языком, что понять ее могут далеко не все жители страны. Да еще и нормы разбросаны в тексте довольно хаотично.
В Нигерии
Неверно. Самой длинной в мире считается конституция Индии. В ней более 400 статей, а написана она таким сложным языком, что понять ее могут далеко не все жители страны. Да еще и нормы разбросаны в тексте довольно хаотично.
В Индии
Верно. Самой длинной в мире считается конституция Индии. В ней более 400 статей, а написана она таким сложным языком, что понять ее могут далеко не все жители страны. Да еще и нормы разбросаны в тексте довольно хаотично.
В Чили
Неверно. Самой длинной в мире считается конституция Индии. В ней более 400 статей, а написана она таким сложным языком, что понять ее могут далеко не все жители страны. Да еще и нормы разбросаны в тексте довольно хаотично.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции (4/10)
Эту конституцию можно назвать самой экологичной в мире: она гарантирует природе и экосистемам права на существование, воспроизводство и восстановление. У какой страны главный закон имеет «зеленые» оттенки?
Нет, права природы закреплены в конституции Эквадора. Это произошло из-за мирового финансового кризиса 2008 года, ударившего по экономике Эквадора, главной статьей дохода которого многие годы была добыча нефти.
У «зеленого острова» – Ирландии
Нет, права природы закреплены в конституции Эквадора. Это произошло из-за мирового финансового кризиса 2008 года, ударившего по экономике Эквадора, главной статьей дохода которого многие годы была добыча нефти.
У Эквадора с его экзотической природой
Верно! Эквадор стал первой в мире страной, в конституции которой закреплены права природы. Это произошло из-за мирового финансового кризиса 2008 года, ударившего по экономике Эквадора, главной статьей дохода которого многие годы была добыча нефти.
У Новой Зеландии, известной экологической чистотой
Нет, права природы закреплены в конституции Эквадора. Это произошло из-за мирового финансового кризиса 2008 года, ударившего по экономике Эквадора, главной статьей дохода которого многие годы была добыча нефти.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции (5/10)
Если предыдущая конституция была самой «зеленой», то эта – самая миролюбивая. Одного из главных принципов в ней – пацифизм. Кто решил отказаться от войн?
Нет. Отказ от войны как суверенного права нации провозглашен в Японии. Эта норма появилась в конституции Страны восходящего солнца после окончания Второй мировой войны, где Япония выступала на стороне гитлеровской коалиции.
Япония
Правильно. Отказ от войны как суверенного права нации провозглашен в Японии. Эта норма появилась в конституции Страны восходящего солнца после окончания Второй мировой войны, где Япония выступала на стороне гитлеровской коалиции.
Норвегия
Нет. Отказ от войны как суверенного права нации провозглашен в Японии. Эта норма появилась в конституции Страны восходящего солнца после окончания Второй мировой войны, где Япония выступала на стороне гитлеровской коалиции.
Чили
Нет. Отказ от войны как суверенного права нации провозглашен в Японии. Эта норма появилась в конституции Страны восходящего солнца после окончания Второй мировой войны, где Япония выступала на стороне гитлеровской коалиции.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции (6/10)
На одном из этапов работы над новой конституцией в этой стране ей занимались случайно выбранные люди. Отчеты выкладывали на YouTube. Кто может похвастаться таким креативным решением?
Точно! Основные направления конституции определили жители Исландии, выбранные буквально наугад, а дорабатывали закон профессиональные политики и Конституционный совет. Каждую новую версию загружали в интернет для всенародного обсуждения. Правда, в итоге парламент не принял получившийся вариант.
Украина
Нет, это Исландия. Основные направления конституции определили жители Исландии, выбранные буквально наугад, а дорабатывали закон профессиональные политики и Конституционный совет. Каждую новую версию загружали в интернет для всенародного обсуждения. Правда, в итоге парламент не принял получившийся вариант.
Аргентина
Нет, это Исландия. Основные направления конституции определили жители Исландии, выбранные буквально наугад, а дорабатывали закон профессиональные политики и Конституционный совет. Каждую новую версию загружали в интернет для всенародного обсуждения. Правда, в итоге парламент не принял получившийся вариант.
Румыния
Нет, это Исландия. Основные направления конституции определили жители Исландии, выбранные буквально наугад, а дорабатывали закон профессиональные политики и Конституционный совет. Каждую новую версию загружали в интернет для всенародного обсуждения. Правда, в итоге парламент не принял получившийся вариант.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции (7/10)
В какой стране конституции нет больше 70 лет, потому что светские и религиозные деятели никак не приходят к соглашению?
Правильно. Израиль намеревался принять свою конституцию вскоре после провозглашения независимости – в 1948 году. Однако до сих пор этого так и не произошло: сегодня правовая система Израиля строится на 12 основных законах.
Ватикан
Нет, Израиль. Израиль намеревался принять свою конституцию вскоре после провозглашения независимости – в 1948 году. Однако до сих пор этого так и не произошло: сегодня правовая система Израиля строится на 12 основных законах.
ОАЭ
Нет, Израиль. Израиль намеревался принять свою конституцию вскоре после провозглашения независимости – в 1948 году. Однако до сих пор этого так и не произошло: сегодня правовая система Израиля строится на 12 основных законах.
Иран
Нет, Израиль. Израиль намеревался принять свою конституцию вскоре после провозглашения независимости – в 1948 году. Однако до сих пор этого так и не произошло: сегодня правовая система Израиля строится на 12 основных законах.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции (8/10)
Здесь в конституции прописано не только стремление к миру, но даже нейтральность – нежелание занимать чью-либо сторону в любых международных конфликтах. Какая страна отличается такой независимостью?
Речь о Германии. Ее действующая конституция была принята сразу после победы над Гитлером и стала частью политики борьбы против нацизма. Создававшаяся как временный закон для западной части Германии, после 1990 года она стала действовать и на востоке страны.
Германия
Верно, речь о Германии. Ее действующая конституция была принята сразу после победы над Гитлером и стала частью политики борьбы против нацизма. Создававшаяся как временный закон для западной части Германии, после 1990 года она стала действовать и на востоке страны.
Италия
Речь о Германии. Ее действующая конституция была принята сразу после победы над Гитлером и стала частью политики борьбы против нацизма. Создававшаяся как временный закон для западной части Германии, после 1990 года она стала действовать и на востоке страны.
Китай
Речь о Германии. Ее действующая конституция была принята сразу после победы над Гитлером и стала частью политики борьбы против нацизма. Создававшаяся как временный закон для западной части Германии, после 1990 года она стала действовать и на востоке страны.
Права природы и размер зарплаты чиновников: угадай страну по статье в конституции (10/10)
Наконец, здесь конституции нет вовсе: ее полностью заменяет священное писание. Впрочем, это вообще характерно для стран с такой религией. Где религиозные догмы заменили главный закон?
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