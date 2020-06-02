РИАМО – 2 июн. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что поправки к Конституции России нужны для того, чтобы улучшить управляемость страной и максимально защитить интересы россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.

Голосование за поправки к Конституции назначены в России на 1 июля. По мнению Онищенко, страна в них нуждается уже довольно давно.

«Эти изменения во многом серьезно изменят архитектуру федеральной власти, повысят ответственность и значимость Госдумы, расширят полномочия Госсовета и так далее. Все это крайне важно», - уточнил депутат.

Он также подчеркнул, что нововведения также помогут выполнить экономические задачи, которые стояли и стоят перед нашей страной.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в течение 30 лет после принятия нынешней Конституции России многое изменилось, а поправки учитывают эти изменения.