РИАМО - 2 июн. В конце мая в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранения лесов» в Московскую область поставили два лесопожарных трактора на гусеничном шасси ТСН-4, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета лесного хозяйства.

Новая техника приступит к работе на лесопожарных станциях «Луховицы» и «Куровское» Луховицкого-Ступинского и Орехово-Зуевского филиалов подведомственного комитету учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз».

«Техника будет задействована для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах, а также для прокладки заградительных и опорных полос для локализации лесных пожаров и для выполнения земляных работ и работ по ремонту дорог противопожарного назначения», - говорится в сообщении.

В комплект поставки трактора входит плуг лесной (ПЛ-1.1), предназначенный для создания противопожарных разрывов и минерализованных полос.

«В 2020 году комитетом лесного хозяйства Московской области запланирована закупка 78 единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму более 63 миллионов рублей, в том числе на сумму свыше 31 миллиона рублей за счет софинансирования из областного бюджета», - добавила председатель Комлесхоза Елена Казимир.