РИАМО - 2 июн. В Московской области уже свыше 8,5 тысячи представителей бизнеса обратились в банки за предоставлением действующих в условиях распространения коронавируса мер поддержки, активнее всего за помощью обращаются предприятия розничной торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

На данный момент в Подмосковье совместно с банками реализуется целый ряд мер поддержки – это беспроцентный кредит на выплату заработной платы, несколько программ реструктуризации действующих кредитов.

«Льготный кредит на выплату заработной платы могут получить предприятия из пострадавших отраслей экономики, в том числе крупные компании. Банки по состоянию на 29 мая получили 2892 заявки на беспроцентные зарплатные кредиты на общую сумму 5,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Больше всего обращений поступило от предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли непродовольственными товарами (42%), общественного питания (14%), авто- и авиаперевозок (18%), предоставления бытовых услуг (6%), спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности (6%). На данный момент уже одобрено 1486 заявок на сумму 2,8 миллиарда рублей.

За изменением условий кредитных договоров в банки обратились 5966 компаний малого и среднего предпринимательства. Больше всего обращений банки получили от предприятий розничной торговли непродовольственными товарами (54%), авто- и авиаперевозок (16%), общественного питания (8%) и бытовых услуг (7%).

Больше половины поступивших заявок — 4123 — получили положительное решение кредитных организаций. На 29 мая проведено 3684 реструктуризации кредитных договоров, объем ссудной задолженности — 17 миллиардов рублей. Среди компаний, которые с помощью данной меры поддержки уже изменили условия своего кредита, 1484 занимаются розничной торговлей (46% осуществленных реструктуризаций), 534 – перевозками (17%), 302 – общественным питанием (9%), 227 – оказанием бытовых услуг (7%).

Подмосковные компании малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей также могут воспользоваться программой «1/3-1/3-1/3», которая предполагает отсрочку платежей по основному долгу и снижение ставки по кредиту. По данной программе треть процентной ставки платит сам заемщик, треть — субсидируется государством, треть — берет на себя банк. По этой программе реструктуризации уже одобрено 25 заявок объемом 101 миллион рублей.

За реструктуризацией в банки обращаются и те компании, чья сфера деятельности не попала в перечень пострадавших отраслей экономики. К примеру, Сергиево-Посадский «Центральный универмаг» площадью 1,8 тысячи квадратных метров уже получил помощь от банка ВТБ.

«Наша задача – максимально донести до предпринимателей совместно с налоговой и банками всю информацию о предоставляемой в связи с коронавирусом помощи, чтобы они могли осознанно выбрать оптимальный для себя вариант мер поддержки. Поддержка должна предоставляться оперативно и не вызывать непреодолимых трудностей у заявителей. Это принципиально для нас. Мы постоянно отслеживаем ситуацию», — отметила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

С 1 июня 2020 года в Московской области все предприятия в пострадавших областях, а также социально-ориентированные НКО могут воспользоваться льготным кредитом под 2% годовых на поддержку занятости. При сохранении на предприятии более 90% занятых работников, кредит будет полностью списан по окончании срока. Эта программа будет действовать до 1 апреля 2024 года.

Для системообразующих предприятий региона планируется запуск кредитования на сумму до 3 миллиардов рублей на срок 12 месяцев. Льготный кредит будет предоставляться на оборотные средства, процентную ставку просубсидирует государство в размере ключевой ставки ЦБ РФ (5,5% годовых).

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

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- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.