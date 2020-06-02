РИАМО - 2 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего жителя Солнечногорска, которого подозревают в поджоге четырех автомобилей, сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее заявление в полицию написал собственник автомобилей. Позже был задержан подозреваемый в поджоге.

«Мужчина пояснил, что поджег транспортные средства, так как не получил от заявителя денег, обещанных ему за работу по ремонту этих автомашин», – сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.