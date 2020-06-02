РИАМО - 2 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего жителя Солнечногорска, которого подозревают в поджоге четырех автомобилей, сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Ранее заявление в полицию написал собственник автомобилей. Позже был задержан подозреваемый в поджоге.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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