РИАМО - 2 июн. В Подмосковье за предоставлением субсидии на апрель уже обратились 55 тысяч предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

В качестве меры поддержки в условиях распространения коронавируса субъектам малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей экономики из федерального бюджета предоставляются субсидии за апрель и май в размере 12 130 рублей на одного работника.

«Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек — сам предприниматель. Если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, размер субсидии равен 12 130 рублей в месяц. Потратить эти средства можно как на выплату заработной платы, так и на решение других задач, возникших в связи с пандемией», — отмечается в материале.

Для того, чтобы получить выплаты, субъекты МСП не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а их долги по налогам не могут превышать 3 тысяч рублей.

Количество работников в апреле, затем в мае должно составлять к марту 2020 года не менее 90% или может быть снижено не более чем на одного человека. Проверить, соответствует ли налогоплательщик условиям предоставления субсидии, можно по ИНН на сайте ФНС России.

Из подмосковных предпринимателей, уже подавших заявления на получение субсидии, критериям ФНС соответствует почти 41 тысяча налогоплательщиков. Чаще других о своем намерении воспользоваться данной мерой поддержки заявляли предприниматели, занимающиеся розничной торговлей в специализированных магазинах – более 12 тысяч человек обратились за субсидиями в общей сложности на почти 40 тысяч работников.

Среди поданных заявок также обращения от субъектов МСП, работающих в таких сферах, как автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам, предоставление парикмахерских услуг и услуг салонов красоты, общественное питание, сухопутный пассажирский транспорт, туризм, спорт, отдых и развлечения.

По состоянию на 29 мая подтверждены безвозмездные выплаты за апрель на сумму 1,8 миллиарда рублей. На счета налогоплательщиков перечислено более 1,3 миллиарда рублей.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

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«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

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