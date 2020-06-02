РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Библиотеки подмосковного Подольска начтут работать по предварительной записи с 3 июня, для получения книг читателям необходимо заранее оповестить о необходимой литературе, сообщается в группе «Библиотеки города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«С 3 июня начинают работать библиотеки городского округа Подольск по временным правилам, введенным в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Так, в соответствии с данными правилами в библиотеках работают только отделы абонемента. В читальные залы доступ посетителей приостановлен. Посещение библиотек допускается только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках). Обслуживание читателей ведется только по предварительной записи», - говорится в сообщении.

Одновременно в помещении могут находиться не более трех читателей, соблюдая при этом дистанцию. Если читателю нужна определенная книга или несколько книг по списку, то ему необходимо сделать предварительный заказ по телефону либо по электронной почте данной библиотеки.

Так, работать начнут следующие библиотеки округа: Центральная детская библиотека на Революционном проспекте; библиотека №1 имени Павла Северного, №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 (Дубровицкая библиотека), 26, 27, 28.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- На въездах в Москву сняли блок‑посты для проверки цифровых пропусков. Нарушителей могут отслеживать камеры.

- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.