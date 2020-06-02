РИАМО - 2 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник представил президенту Владимиру Путину детали плана по восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Мишустин отметил, что в плане, который состоит из трех этапов, содержится комплекс различных мер, благодаря которым к концу периода восстановления экономика страны должна перейти к росту выше докризисного.

«Нужно добиться долгосрочных <...> структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, <…> прежде всего, благополучия граждан», — отметил Путин.

Документ содержит порядка 500 пунктов, а общая стоимость его реализации — примерно 5 триллионов рублей.