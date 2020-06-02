РИАМО - 2 июн. Сотрудники Росгвардии в Южном административном округе столицы задержали 36-летнего мужчину, который напал на женщину около одного из финансовых учреждений на улице Мастеркова, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

«48-летняя москвичка выходила из отделения банка, когда к ней подбежал злоумышленник, повалил ее на землю и вырвал из рук сумку. Однако скрыться налетчику не удалось», – говорится в сообщении.

Нарушителя задержал проезжавший мимо экипаж вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали полицейским.