РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июн. Работу светофоров наладили на участке Носовихинского шоссе в районе улицы Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи после обращения местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи направил на портал сообщение о том, что на Октябрьской улице вблизи ТЦ «Эдельвейс» не работают светофоры для автотранспорта и пешеходов. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«РУАД №7 рассмотрело обращение по вопросу неработающего светофора на автомобильной дороге Носовихинское шоссе и сообщает, что работы по восстановлению работы светофора на указанной автомобильной дороге выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.