РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июн. В подмосковной Балашихе реорганизуют две школы, к образовательному учреждению №33 в микрорайоне 1 Мая присоединят школу №31, расположенную в микрорайоне Янтарный, говорится в постановлении, подписанном главой городского округа Сергеем Юровым, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Соответствующее постановление было подписано 1 июня в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышения доступности и качества образования в городском округе в соответствии с федеральными законами «Об автономных учреждениях», «Об образовании в РФ», решением совета депутатов Балашихи «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Балашихи».

«Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №33» в форме присоединения к нему муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31», - говорится в тексте документа.

Согласно документу, основной уставной деятельностью образовательного учреждения №33 станет предоставление на территории городского округа общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования.