РИАМО – 2 июн. Курс доллара упал на две копейки и составил 68,9 рубля впервые с 6 марта, сообщает Газета.ru.

«Курс евро опустился на 30 копеек – до 76,65 рубля», – говорится в сообщении.

Важнейшим фактором для курса рубля на торгах останется динамика цен на нефть.

Эксперты также полагают, что на глобальные рынки позитивно влияет продолжающееся открытие мировых экономик и смягчение ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.