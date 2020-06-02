РИАМО - 2 июн. Сотрудники лабораторий госветслужбы проводят исследования молока и молочной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Подмосковья на качество и безопасность, с начала года проведено порядка 550 проб, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Подмосковный рынок молочных продуктов предлагает широкий выбор наименований нашему потребителю. Также мы поставляем молоко и молочную продукцию в различные города страны и на экспорт. И прежде чем поступить на прилавки магазинов, проводятся обязательные лабораторные исследования на качество и безопасность продукции», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил, что с начала 2020 года в Московской области было исследовано 548 проб молочной продукции, из них с нарушениями и низким качеством оказались 34 пробы.

По словам Разина, в 2019 году в регионе исследовано 1322 пробы, в 83 из них выявлены нарушения. Мониторинг молока и молочной продукции позволяет не допустить на потребительский рынок некачественный и фальсифицированный товар, а также дисциплинирует добросовестных производителей и повышает их конкурентные преимущества.

Министр напомнил, что за первый квартал текущего года регион экспортировал молочную продукцию на 26,7 миллиона долларов, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.