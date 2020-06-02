РИАМО - 2 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на юго-западе столицы, в результате пожара погиб один человек, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник в 11:33. Горела квартира на 11 этаже жилого дома на улице Академика Варги.
Возгорание происходило на площади около 5 квадратных метров.
ГУ МЧС России по Москве напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае необходимости нужно звонить по номеру телефона 101.
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