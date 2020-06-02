РИАМО - 2 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на юго-западе столицы, в результате пожара погиб один человек, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник в 11:33. Горела квартира на 11 этаже жилого дома на улице Академика Варги.

«Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 11:57 загорание было полностью ликвидировано. К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, в результате пожара один человек погиб», – говорится в сообщении.

Возгорание происходило на площади около 5 квадратных метров.

ГУ МЧС России по Москве напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае необходимости нужно звонить по номеру телефона 101.