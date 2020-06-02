РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковных Люберец за минувшую неделю приняла около девяти тысяч обращений от жителей, сообщил во вторник на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю, с 25 по 31 мая, в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 8994 обращения, из них 605 - на горячую линию администрации. 3917 звонков касались вызова скорой помощи, 1787 - полиции, 43 - пожарных, 25 - газовой службы», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДС ЖКХ округа за неделю поступило 4051 обращение. Из них 362 касались вопросов электроснабжения, 621 - водоснабжения, 141 - отопления. Также 554 звонка были посвящены теме содержания придомовой территории и подъездов, 37 - освещения.

«С 16 марта по 29 мая поступило 2091 обращение по поводу коронавирусной инфекции, 120 носили консультационный характер. За прошедшую неделю было 107 подобных обращений, 105 из них - с вызовом бригады», - заключил Богданов.