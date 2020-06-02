РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Жителей подмосковного Подольска приглашают с 8 июня сдать кровь в рамках недельной акции «Оставайся донором», сообщается на сайте администрации округа.

«В рамках мероприятий по празднованию Всемирного дня донора крови, ежегодно отмечаемого 14 июня, Подольской станцией переливания крови запланировано проведение донорской недели #ОставайсяДонором. Она будет проходить с 8 по 11 июня и 14 июня. К сдаче крови приглашаются совершеннолетние граждане РФ, без тяжелых и хронических заболеваний, зарегистрированные в Москве или Московской области», - говорится в сообщении.

Акция пройдет с 8:30 до 12:00 в здании Подольской станции переливания крови по адресу: улица Кирова, дом №9. При себе нужно иметь паспорт. Мероприятие организовано при поддержке администрации президента РФ, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и других.

Подольская станция переливания крови обеспечивает кровью все государственные лечебные учреждения округа. Донорство является совершенно безопасным, при заборе крови используется только одноразовое оборудование. Кроме того, это благоприятно влияет на организм - регулярные кроводачи снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.