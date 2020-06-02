РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Подольский суд назначил наказание в виде 20 тысяч рублей похитителю мобильного телефона, который сознался в преступлении и раскаялся, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора Карина Ракитина.

Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в хищении чужого имущества. Так, в январе текущего года он пришел к своей знакомой и, воспользовавшись тем, что она вышла из комнаты, забрал ее мобильный телефон. Пострадавшая обратилась в полицию.

«Сотрудниками полиции у подозреваемого был изъят похищенный мобильный телефон, который возвратили собственнице. Он признал вину, раскаялся, и дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 20 тысяч рублей», - сказала Ракитина.