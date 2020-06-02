РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник на заседании оперативного штаба по коронавирусу призвал тщательнее контролировать качество ремонта дорог, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Ямочный ремонт проводится плохо. Ремонт продержится неделю. Прошу моего заместителя Родиона Грошевика проконтролировать, как идет ремонт, и оплачивать работы только после приема. Неважно муниципальные дороги или региональные», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что региональные дороги убирали на минувшей неделе 95 дорожных рабочих. Вывезено 103 кубометра мусора, 113 кубометров смета. Также провели ямочный ремонт общей площадью 68 квадратных метров.

В уборке муниципальных дорог были задействованы 90 рабочих, 25 единиц техники. Проводилась опиловка деревьев на Южной и 2-й Красногорской улицах. Всего с городских дорог за неделю вывезли 112 кубометров смета, 98 кубометров мусора.

Также проводили посев травы на газонах на улицах Парковая, Толстого, 4-ом Люберецком проезде на газонах. Ямочный ремонт провели на общей площади 733 квадратных метра.