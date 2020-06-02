РИАМО - 2 июн. С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 192 объекта недвижимости общей площадью 4,06 тысячи квадратных метров, из них 1,7 тысячи квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

В городе сдали уже 75 жилых объектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров. Для сравнения за аналогичный период 2019 года - 59 объектов жилья, общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

«Одновременно с жильем возводится социальная инфраструктура. Сданы шесть дошкольных образовательных учреждения на 1822 места, школа, четыре объекта здравоохранения, два ФОКа», - говорится в сообщении.

Также в столице построили 12 торгово-бытовых объектов, общей площадью 49,4 тысячи квадратных метра, три гостиницы (апарт-отеля), пять административно-деловых объекта, два многофункциональных центра.

Продолжается активное развитие транспортной инфраструктуры. Только по программе строительства метрополитена работы развернуты на 104 площадках (включая подготовительную стадию). В этом году выданы разрешения на ввод в эксплуатацию ТПУ «Рязанская» и второго участка Некрасовской линии метрополитена со станциями «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», а также «Авиамоторная» и «Лефортово», которые строились в рамках Большой кольцевой линии.

Сохраняются и хорошие темпы дорожного строительства. В этом году уже ввели в эксплуатацию 35,1 километра дорог, в прошлом году – 13,5 километра.