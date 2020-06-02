РИАМО - 2 июн. Вода из-под крана не дотягивает до требований стандарта Роскачества, она может негативно влиять на организм по причине содержания нитратов, поэтому ее не стоит пить слишком часто, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам экспертов, вода из-под крана полностью соответствует нормативам СанПиН, при этом ее качество уступает качеству бутилированной воды. Некоторые элементы, содержащиеся в водопроводной воды, могут плохо влиять на человеческий организм.

«В частности, речь идет о содержании нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности», – говорится в сообщении.

Ранее в исследовании 58 торговых марок питьевой воды без газа Роскачество выявило несколько образцов питьевой воды, которая может оказаться вредной и опасной для потребителя по причине повышенного содержания в ней бактерий. В веерном исследовании сравнивались образцы воды из России, Грузии, Армении, Италии, Финляндии и Франции, приобретенные в 16 торговых точках и исследованные 98 методиками.

Самыми некачественными марками воды в Роскачестве назвали «Архыз», добываемый в Карачаево-Черкессии, Biovita из Тульской области и добываемую воду «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии – в них выявили большое количество микроорганизмов. В Роскачестве отметили, что, вероятно, причиной наличия бактерий в бутилированной воде является неправильная транспортировка.

С полным исследованием по данному вопросу можно ознакомиться на сайте Роскачества по ссылке: https://rskrf.ru/news/roskachestvo-issledovalo-pitevuyu-vodu/.