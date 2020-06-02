РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 32 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил во вторник на заседании оперативного штаба по коронавирусу руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За прошедшую неделю, с 25 по 31 мая, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 30295 кубометров твердых коммунальных отходов и 2465 кубометров «сухих» отходов», - сказал Бражников.

Он добавил, что в работе по вывозу мусора задействовано 79 человек и 48 единиц техники. Когда необходимо, выводится дополнительная техника.

«За неделю поступило шесть обращений от жителей. Все рассмотрены», - заключил Бражников.