РИАМО - 2 июн. В органах государственного пожарного надзора Московской области 471 оздоровительный лагерь взят на предварительный учет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

Оздоровительная кампания в этом году в Подмосковье начнется не раньше середины лета. Детские лагеря с круглосуточным пребыванием планируют открыть только с 1 июля, а лагери с дневным пребыванием — с 1 августа.

«355 лагерей планируется организовать при школах, без круглосуточного пребывания детей. При этом в настоящее время только у двух из них есть положительное заключение Санэпиднадзора, в соответствии с которым лагерь может быть официально открытым. Из 116 оздоровительных лагерей загородного типа с круглосуточным пребыванием детей только у 49 есть заключение эпидемиологов», — говорится в сообщении.

Подготовка к летней оздоровительной компании может начаться только после формирования реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на предстоящий летний период.

Сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности обязательно примут участие в приемке детских оздоровительных лагерей. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности проведение внеплановых проверок будет инициировано в органах прокуратуры.

Дополнительно в детских оздоровительных учреждениях поведут плановые осмотры. Пока успели проверить только восемь объектов, которые планируется задействовать в организации пришкольных детских оздоровительных лагерей без круглосуточного пребывания. Результаты проведенных проверок показали, что на указанных объектах отсутствуют нарушения требований пожарной безопасности.

С учетом опыта прошлых лет, при каждом новом заезде детей будет организовано проведение практических тренировок по эвакуации, а также проведение инструктажей с персоналом и отдыхающими, показные выступления инспекторов ГИМС и акции «Научись плавать» по правилам поведения на воде и оказанию доврачебной помощи.