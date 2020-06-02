РИАМО - 2 июн. Аукцион на строительство нового фельдшерско-акушерского пункта объявили в деревне Михалево городского округа Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В новом здании обустроят кабинеты для осмотра и оказания первичной помощи, технические помещения, а также жилье для врача с отдельным входом.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по ФАПу в деревне Михалево. Завершить работы и ввести новый объект в эксплуатацию планируется до конца года», – отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Всего в Подмосковье благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» до конца года будут построены 13 фельдшерско-акушерских пунктов.