РИАМО - 2 июн. Аукцион на строительство нового фельдшерско-акушерского пункта объявили в деревне Михалево городского округа Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
В новом здании обустроят кабинеты для осмотра и оказания первичной помощи, технические помещения, а также жилье для врача с отдельным входом.
Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.
Всего в Подмосковье благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» до конца года будут построены 13 фельдшерско-акушерских пунктов.
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