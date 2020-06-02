РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В подмосковных Люберцах порядка 1 тысячи человек участвовали в уборке городских улиц на прошедшей неделе, сообщил во вторник на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава округа Владимир Ружицкий.

«В уборке улиц Люберец с 25 по 31 мая участвовали 98 единиц спецтехники и 995 человек. Проводились работы по покосу травы, а также опилили четыре аварийных дерева и выкорчевали семь пней», - сказал Ружицкий.

Также устранили 1204 ямы. Кроме того, вывезли более 90 кубометров мусора с несанкционированных свалок.