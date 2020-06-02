РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Жителю Подольска, который нарушил правила дорожного движения, может грозить до 1 года тюрьмы за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

В Подольске возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки. Так, сотрудником ДПС было зафиксировано правонарушение со стороны гражданина (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика). Нарушитель, чтобы не привлекаться к административной ответственности, попытался передать ему взятку в виде 1 тысячи рублей.

«Гражданин не смог довести свой умысел до конца, так как сотрудник полиции отказался получать денежные средства. Правонарушитель был задержан. Таким образом, он совершил преступление. Обвинительный акт был утвержден Подольской городской прокуратурой, а уголовное дело было направлено в суд», - сказал Федоров.

Он добавил, что получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, является уголовно наказуемым преступлением. Нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до 1 года.