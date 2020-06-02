РИАМО – 2 июн. С 1 июня в России любые социальные выплаты граждан стали неприкосновенны для судебных приставов, им теперь нельзя взыскивать долги с пособий, пенсий или алиментов для оплаты долга.

Для этого все соцвыплаты станут помечать специальным кодом. Код для каждого вида определяет Центробанк. При этом запрет на взыскание средств с соцвыплат существовал и раньше, однако приставы и банки не видели, какие именно средства поступают на счет должника.

«Очевидно, была несправедливая ситуация, когда государство помогает в тяжелой ситуации семьям, которым требуется поддержка, малоимущим, безработным, выплачивает пенсию по потере кормильца, и одновременно сразу же эти деньги уходят в пользу государства из-за того, что у граждан есть долги, как правило, по оплате ЖКХ и штрафов», — сказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях процедура изъятия денег со счетов доходила до абсурда. Иногда люди оставались с заблокированными счетами, имея задолженность, скажем, в 500 рублей.

Нилов предложил установить некую пороговую величину для взыскания долгов, чтобы банки арестовывали счета только в том случае, когда долг превышает 30-40 тысяч рублей.