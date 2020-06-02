РИАМО – 2 июн. Российское правительство подготовило Общенациональный план действий, который обеспечит восстановление занятости и доходов населения, долгосрочные изменения в экономике и ее рост, проект плана содержит как уже объявленные, так и ряд новых мер поддержки экономики и населения, сообщает РБК.

Премьер-министр РФ Михаил Мишутин подчеркнул, что план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Выполнение плана, по словам премьера, позволит приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике.

«Целевыми показателями исполнения служат выход на устойчивый рост реальных доходов (целевой темп прироста не приводится), снижение уровня безработицы до менее 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021-го», – говорится в сообщении.

Прекращение временных мер поддержки занятости может привести к большему росту безработицы. По данным Росстата, уровень безработицы за нерабочий апрель вырос до 5,8% – это максимум за четыре года. По итогам 2019 года безработица составляла 4,6%.

В проекте плана содержатся запущенные меры поддержки – создание «социального казначейства», осуществляющего функции предоставления мер социальной поддержки; реализация на территории РФ с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках соцстрахования пособиям гражданам с детьми (потребует около 52 миллиардов рублей).

С октября 2020 года установят минимальный размер часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время сроком до трех месяцев – для борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работников и начальства, работающих неполное рабочее время. Планируется обеспечить с июля 2020 года возможности перехода на удаленную работу, в том числе комбинированную, без заключения допсоглашений к ТД.

В документе уточняется, что к декабрю 2020 года Минтруд должен установить единый подход к определению состава семьи, перечня доходов для предоставления мер соцподдержки. В проект документа не вошло смягчение условий назначения досрочной пенсии за три, а не за два года до наступления пенсионного возраста для россиян, потерявших работу.

Проект предполагает меры для снижения средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам до менее 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%. Минстрой направит в 2020 году 30 миллиардов рублей на финансирование завершения строительства проблемных объектов и восстановления прав участников долевого строительства.