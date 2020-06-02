РИАМО - 2 июн. В дежурных группах детских садов, во дворах Реутова отпраздновали Международный день защиты детей, сторонники и члены местного отделения партии «Единая Россия» подготовили для юных жителей подарки и сюрпризы, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения «Единой России» Станислава Каторова.

«В детских садах Реутова сформированы 11 дежурных групп, в каждой из которых не более 12 человек. Именно в таком составе комфортнее всего соблюдать социальное дистанцирование и другие меры предосторожности для профилактики коронавирусной инфекции. Несколько из таких групп посетили наши сторонники, поздравили ребят и вручили им подарки», - сказал Каторов.

А депутат городского совета депутатов, председатель сторонников партии Александр Темников в рамках проекта единороссов «Добрая комната» передал в детскую поликлинику Реутова целую коробку с подарками.

«В этой коробке - раскраски, альбомы для рисования, фломастеры, карандаши, книжки и настольные игры те, которые не содержат мелких деталей, чтобы ребенок не поранился. «Добрую комнату» в поликлинике мы организовали еще до пандемии. Это своеобразный уголок, где дети могут поиграть в ожидании приема к врачу», - рассказал Темников.

Заместитель заведующего поликлиники Олег Грибченко поблагодарил депутата.

«Очень хорошо, что такие подарки есть. Мы их с удовольствием принимаем, потому что понятно, что ресурсов одной медицинской организации не хватает. Мы сообща будем стараться поддерживать эту комнату в должном уровне, в ее наполнении», - сказал Грибченко.

Маленькие жители Реутова, которые недавно перенесли Covid-19 и находятся сейчас на самоизоляции, тоже получили подарки. Их передали волонтеры-молодогвардейцы. В течение дня добровольцы вручили около 40 сладких наборов. А также провели акцию по раздаче воздушных шаров юным реутовчанам во дворах и парках города.