РИАМО - 2 июн. Решением суда 45-летнего мужчину, подозреваемого в оскорблении и применении насилия в отношении полицейского, поместили под домашний арест, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

«Следователь следственного отдела по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области ходатайствовал перед судом об избрании в отношении 45-летнего обвиняемого в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти (статьи 318 УК РФ и 319 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении.

Еще двоим обвиняемым в оскорблении полицейских избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«По данным следствия, 25 мая 2020 года в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Чехов поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе у одного из домов. Прибыв по адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно», - говорится в сообщении.

Молодые люди отвечали отказом на законные требования полицейских. После мужчины стали выкрикивать в адрес сотрудников оскорбительные выражения в форме грубой нецензурной брани, а один из них ударил полицейского по лицу.

Двое подозреваемых в ходе допроса полностью признали вину в совершенном преступлении и дали признательные показания.

Следователями уже допрошен ряд свидетелей и очевидцев произошедшего, отсмотрены изъятые видеозаписи. В ближайшее время запланировано проведение очных ставок с фигурантами, а также выполнение иных следственных и процессуальных действий.