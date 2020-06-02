РИАМО - 2 июн. В Подмосковье продолжается ликвидация подтоплений, вызванных обильными осадками 30 и 31 мая, к работам привлечены 156 человек и 65 единиц техники, в том числе от МЧС — 37 человек и 12 единиц техники, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

По состоянию на 09:00 вторника, в восьми муниципальных образованиях остаются подтопленными 211 приусадебных участков, 15 дачных домов, один мост. Размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет.

«Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении.

За 2 июня освободилось 13 приусадебных участков (Клин, улица Рабочая, дома 24, 26 (3), СНТ «Поляна-1» (10), 10 дачных домов (Клин, СНТ «Поляна-1»), один участок дороги (Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Новая Московская).

С 30 мая по 1 июня освободилось 96 приусадебных участков (Красногорск, Нахабино, СНТ «Лесная Поляна» (80), Наро-Фоминск, улица Льва Толстого (два), Одинцово, поселок Жаворонки, улица 3-я Советская, дом 2А (один), Клин, улица Рабочая, дома 24, 26 (3), Клин, СНТ «Поляна-1» (10), 10 дачных домов (Клин, СНТ «Поляна-1»), два участка дороги (Красногорск, Нахабино, улица Речная, СНТ «Речное», микрорайон Опалиха, улица Новая Московская).

За сутки сотрудниками ЖКХ откачено 4880 кубометров воды мотопомпами. Всего откачено 11 057 кубометров воды.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.