РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» городского округа Мытищи во вторник проведет творческие занятия онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«В 12:00 пройдет творческая мастерская «Волшебный крючок» мастер-класс «Техника чтения схем узоров, выполненных крючком». В 12:30 состоится творческая мастерская «Русские узоры» мастер-класс «Разживка элементов». В 13:00 театральная студия «Центр энергии» продемонстрирует упражнения по актерскому мастерству», - говорится в сообщении.

Занятия можно посетить на страницах молодежного центра структурного подразделения «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в соцсетях.