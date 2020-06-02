РИАМО - 2 июн. С 1 по 31 мая на дезинфекцию транспорта и инфраструктуры в Подмосковье израсходовали свыше 3,8 миллиона литров средств: 85 тысяч литров антисептика ушло на обработку автобусов, более 10 тысяч литров кожного антисептика потратили водители, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Перевозчики общественного транспорта Московской области ежедневно дезинфицируют более 6 тысяч автобусов, 44 автовокзала, свыше 250 электричек, а также билетные автоматы, валидаторы и кассы. <…> Также в поездах АО «Центральная ППК» беспрерывно работают более 2,7 тысячи систем обеззараживания воздуха. Дезинфекцию вагонов проводят холодным туманом», – говорится в сообщении.

Каждые два часа обрабатываются все поверхности, к которым прикасаются пассажиры: поручни, ручки в автобусах. На железнодорожной инфраструктуре обработку проходят свыше 1,5 тысяч билетных автоматов, более 900 валидаторов и свыше 1 тысячи кассовых окон.

Еще 3,7 миллиона литров дезсредств израсходовали на дезинфекцию электропоездов, железнодорожных станций и пассажирских зон. Перед выходом на линию в салонах не менее двух раз в день проводится полная дезинфекция с применением хлорактивного вещества. В течение дня несколько раз обрабатывают ручки, поручни, перила и подлокотники.

Средство, использующееся при обработке инфраструктуры и транспорта, абсолютно безопасно - его используют при обработке мединструментов и при уборке в детских учреждениях. При этом все сотрудники перед сменами проходят медосмотр. При наличии признаков заболевания, сотрудники не допускаются до работы.

В Подмосковье постепенно снимают введенные ранее ограничения из-за коронавируса. Однако в регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.