РИАМО - 2 июн. Жители подмосковного Реутова могут ознакомиться со сроками и длительностью отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах с помощью публичного сервиса «Карта плановых отключений», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Министерство энергетики Подмосковья разработало информационный ресурс в формате интерактивной карты, с помощью которого жители могут ознакомиться со сроками плановых профилактических отключений ГВС в жилых домах. Кроме того, реутовчане могут направить жалобу о нарушении сроков по ссылке», - говорится в сообщении.

На карте представлен весь жилой фонд Московской области. Ресурс имеет возможность сортировки и поиска по округам, улицам и домам. Графики плановых отключений горячей воды загружены на карту. В режиме «Фильтры» каждый житель может найти интересующий дом и проследить за своевременным завершением профилактических работ.

«По поручению губернатора региона Андрея Воробьева нами были пересмотрены и скорректированы сроки отключения горячего водоснабжения в период пандемии Covid-19. Для удобства жителей в Реутове первые плановые отключения начнутся с 1 июля», - отметил Каторов.

Кроме того, в этом сезоне в Реутове пройдет тестовое сокращение сроков отключения горячей воды с 14 до 10 дней. Городской округ стал одним из трех по Московской области, в котором произойдут данные изменения.

Отключение горячей воды необходимо для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ с целью бесперебойного теплоснабжения в отопительный период. В это время проводятся обследование, техническое обслуживание и наладка теплоэнергетического оборудования, текущий ремонт и замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и систем отопления.