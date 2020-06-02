РИАМО - 2 июн. Количество покупателей в салонах по продаже автомобилей в Московской области за последнюю неделю мая увеличилось почти в два раза по сравнению с периодом онлайн-продаж, пишет во вторник газета «Известия».

«Офлайн-продажи (автосалонов – ред.) в Московской области, которые власти региона разрешили с 25 мая, демонстрируют резкий рост», – говорится в материале.

Как отметил руководитель продаж новых машин «Автомира» Михаил Маракушев, подмосковные дилерские центры компании за последнюю неделю мая вдвое увеличили продажи машин в сравнении с тем же периодом, когда была разрешена только онлайн-торговля.

Официальный представитель «АвтоСпецЦентра» Анна Уткина добавила, что в регионе по некоторым брендам трафик покупателей сейчас всего на 15-20% отстает от значений марта.

Она уточнила, что наибольшим спросом у клиентов пользуются иномарки российской сборки: Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda, Nissan и Mazda.

В столице автосалоны открыли для покупателей только с 1 июня. Эксперты считают, что по итогам одного дня рано делать выводы об уровне спроса на машины.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.