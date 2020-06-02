РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Более 1 тысячи килограмм продуктов передал мясокомбинат городского округа Мытищи для медработников Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Мясной дом Бородина в очередной раз передал для медицинских работников Мытищинской городской клинической больницы, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, продукты собственного производства. Так, с разницей в неделю, сначала было передано 672 килограмма мясных изделий, из которых было сформировано 260 подарочных пакетов, а потом еще 639 килограмм», - говорится в сообщении.

В первый подарочный пакет для врачей, медицинских сестер и санитарок МГКБ, работающих в «красной зоне», были включены продукты: колбаса докторская, изделие колбасное вареное, сосиски вареные молочные, колбаса варено-копченая сервелат, кусок карбоната и нарезка бекона.

А во второй пакет, сформированный из поставки в 639 килограмм, продукты из индейки - колбаса вареная, сосиски деликатесные и нежные, голень томленая, ветчина деликатесная, пастрами и шейка сыро-копченая.