РИАМО – 2 июн. По данным Счетной палаты РФ (СП), в среднем по банковской отрасли наблюдается рост «корпоративного портфеля» на 2,6% за 2019 год, банки, экстренно получившие в кризисные 2015–2017 годы от государства 838 миллиардов рублей, лучше кредитуют экономику, чем сектор в целом, пишет во вторник газета «Известия».

Согласно отчету СП, у участников программы господдержки «корпоративный портфель» вырос в 2019 году на 3,21%. В декабре 2014 года в помощь банковскому сектору из бюджета выделили 838 миллиардов рублей в рамках принятого закона о докапитализации кредитных организаций. Финансовые институты получали средства в виде облигаций федерального займа – в виде кредитов либо в форме выкупа привилегированных акций.

«За период с начала действия программы и по 2020 год АСВ вернуло в федеральный бюджет 265,1 миллиарда рублей, полученные от банков-участников <…> Фактически утрачены 2,2 миллиарда рублей, предоставленные участникам, у которых впоследствии была отозвана лицензия», – говорится в отчете.

Аналитик БКС Егор Дахтлер отметил, что на конец 2014 года 838 миллиарда рублей, выделенные банковскому сектору, составляли почти 11% его совокупного капитала, что достаточно много. Он подчеркнул – если бы не эта помощь, финансовая устойчивость системы была бы намного хуже, что ограничило бы кредитование экономики и привело к более существенному падению ВВП.

Требование наращивать кредитование – одно из ключевых, которые предусматривает программа докапитализации. АСВ установило требования по темпам кредитования приоритетных отраслей, однако результаты оказались очень неровными. Например, Новикомбанк в прошлом году увеличил корпоративный кредитный портфель на 41%, РНКБ — на 20%, но ряд организаций его значительно сократил.

Как отмечала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, к текущему кризису, вызванному распространением Covid-19, российская банковская система подошла в гораздо лучшем состоянии, чем шесть лет назад.

Как отметил Алексей Антонов из «Алор Брокер», нельзя исключать, что правительство еще может вернуться к практике докапитализации банковского сектора через ОФЗ. По его словам, это выгодно как кредитным организациям, так и государству, у которого остаются санкционные риски, связанные с привлечением заемного капитала.