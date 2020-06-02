РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В мае сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги составил в Люберцах 92%, сообщила во вторник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа заместитель руководителя МосОблЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

«За май сбор за услуги ЖКХ составил 92%. Работа ведется в штатном режиме», - сказала Мотыль.

Она добавила, что единые платежные документы 28-29 мая доставили по 19 управляющим компаниям. Еще по пяти платежки разослали 1 июня.