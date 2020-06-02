РИАМО - 2 июн. Управление Госавтоинспекции Москвы рекомендует автовладельцам ездить предельно аккуратно из-за дождливой погоды в первую неделю лета, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«На этой неделе синоптики прогнозируют дождливую погоду, а это значит, что следует снижать скорость и избегать резких маневров», - сказал собеседник агентства.

С учетом погодных условий на дороге следует быть внимательными и осторожными. За период с 30 по 31 мая на дорогах Москвы зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми.