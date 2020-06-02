РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. Вследствие большого объема ливневых вод образовались локальные подтопления дорог и дворов в Щелкове, коммунальные службы муниципалитета ведут работу над их устранением, сообщается на сайте администрации округа.

Уже произведена очистка дренажных каналов на улицах Институтской, Жуковского, Беляева, Заречной и в районе дома 12 на Пролетарском проспекте. Устранено подтопление на пересечении улиц Краснофлотская и Комсомольская.

«На данный момент на территории всего округа проводится ревизия дренажных каналов и систем ливневой канализации», - говорится в сообщении.

Проверка системы ливневой канализации и ревизия приемных колодцев уже проведена на улицах Талсинская, Краснознаменская и 60 лет Октября, а также на улице Юбилейная в деревне Медвежьи Озера. Все ливневки работают, однако из-за большого объема поступающих стоков вода уходит медленно.

Также в июне на проблемных территориях начнется обустройство локальных колодцев, предназначенных для отведения ливневых стоков в грунт.