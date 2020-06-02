РИАМО - 2 июн. В столице 42,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 7,2% составляют дети, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«33,1% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,4% – старше 80 лет. <...> Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса, из них за сутки подтверждено 2286 случаев.

С 27 мая в Москве любой желающий может пройти тестирование на антитела к коронавирусу по предварительной записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед.

Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт, придти в назначенное время в медучреждение. Результаты лабораторных исследований на Covid-19 можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте.

Ранее в столице провели более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.