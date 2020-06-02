РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июн. В Балашихе досуговый центр «Солнышко» ко Дню защиты детей пригласил юных жителей округа принять участие в челлендже, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Досуговый центр «Солнышко» в первый день лета начал детский челлендж #СолнышкоДетиОЛете, посвященный Международному дню защиты детей», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо в социальных сетях выложить рисунок, стих или песню с хештегом #СолнышкоДетиОЛете.