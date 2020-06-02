РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске задержали двух иммигрантов по подозрению в сбыте и хранении психотропных веществ, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник Подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

В Подольске возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта и хранения психотропного вещества в крупном размере. В ходе расследования было установлено, что два уроженца Республики Узбекистан незаконно приобрели и хранили психотропное вещество с целью последующего сбыта.

«Гражданин приобрел вещество, которое незаконно хранил при себе, вплоть до обнаружения и изъятия из незаконного оборота сотрудниками полиции. Своими действиями он нарушил требования федерального закона РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и был задержан», - сказал Дзотцоев.

Он добавил, что Подольским городским судом, с учетом мнения Подольской городской прокуратуры, ходатайство следователем СУ УМВД России по Подольску было удовлетворено, и второму фигуранту дела также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Подольской городской прокуратурой обеспечивается надзор за уголовным делом.