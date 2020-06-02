РИАМО - 2 июн. Во вторник свои двери для верующих открыл храм Христа Спасителя, он был закрыт в рамках мер по недопущению распространения коронавируса, передает корреспондент РИАМО.

Первая этим летом Божественная литургия прошла в Преображенской церкви храма. Прихожане соблюдали социальную дистанцию на протяжении всей церемонии. На нее пришли около двух десятков человек.

Внутри самого храма Христа Спасителя после открытия было пусто, первые посетители начали заходить после литургии.

На территории вокруг храма продолжается масштабное благоустройство. Чтобы попасть на Патриарший мост, необходимо обойти храм с левой стороны.

Со вторника в столице открылся еще Богоявленский собор в Елохове. Остальные храмы начнут работать с 6 июня, при их посещении нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию.

Московские храмы были закрыты с апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Пасхальные богослужения были проведены без прихожан, службы транслировали онлайн.

Также в столице с 12 мая были возобновлены работы по строительству храмов.