РИАМО - 2 июн. В столице за минувшие сутки выявили 2286 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе было зафиксировано 185 374 случая Covid-19, сообщает московский оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в Москве выздоровели 6030 человек с подтвержденным Covid-19, таким образом общее выздоровевших достигло 88 269 человек. Скончался за сутки 71 пациент. Общее число жертв пандемии в городе составляет 2624 человека.

В целом по России за сутки выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом, 182 пациента умерли, 11 108 человек полностью вылечились.

За весь период пандемии в РФ зафиксировали 423 741 случай инфицирования Covid-19. Умерли 5037 человек, после лечения выздоровели 186 985 пациентов.

Выздоровевшие москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.