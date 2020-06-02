РИАМО - 2 июн. В столице за минувшие сутки выявили 2286 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе было зафиксировано 185 374 случая Covid-19, сообщает московский оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За минувшие сутки в Москве выздоровели 6030 человек с подтвержденным Covid-19, таким образом общее выздоровевших достигло 88 269 человек. Скончался за сутки 71 пациент. Общее число жертв пандемии в городе составляет 2624 человека.
В целом по России за сутки выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом, 182 пациента умерли, 11 108 человек полностью вылечились.
За весь период пандемии в РФ зафиксировали 423 741 случай инфицирования Covid-19. Умерли 5037 человек, после лечения выздоровели 186 985 пациентов.
Выздоровевшие москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится.
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Текстовая трансляция
2 ИЮНЯ
- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.
- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.
- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.
- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.
- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.
- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.
- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.
- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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