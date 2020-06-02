РИАМО - 2 июн. В Москве провели 150 тысяч КТ-исследований пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19, при этом в 60% случаев томография показала признаки вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Обследования проводятся в специальных КТ-центрах, открытых на базе поликлиник, в которых есть кабинеты компьютерной томографии. Сейчас в столице круглосуточно работают 48 КТ-центров. Они были созданы по предложению клинического комитета департамента здравоохранения», - говорится в сообщении.

В КТ-центрах также делают анализ крови, электрокардиограмму, анализы на Covid-19. Это позволяет диагностировать пневмонию и определить ее характер.

Назначение на КТ-исследования выписывает врач поликлиники или телемедицинского центра. Также на процедуру пациента может доставить прибывшая бригада скорой помощи.

После проведения обследования и постановки диагноза принимается решение о госпитализации или назначении лечения на дому.

На сегодня поликлиники, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для обычного посещения. Это необходимо для обеспечения безопасности горожан и медицинских сотрудников. Вся плановая помощь оказывается в филиалах лечебных учреждений.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.