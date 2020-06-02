РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Пожарные Люберец свыше 40 раз раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил во вторник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.
«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 43 выезда. Участвовали в тушении девяти пожаров, шесть из которых произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.
Он отметил, что два пожара были в частных домах в СНТ, а также сгорели два автомобиля - в деревне Мотяково и в Малаховке. Кроме того, были два пожара в квартирах, один произошел утром во вторник по адресу: улица Попова, дом 22.
«Пострадавших в результате пожаров нет», - подчеркнул Иванов.
Текстовая трансляция
2 ИЮНЯ
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