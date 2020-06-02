РИАМО - 2 июн. В текущем году в подмосковной Шатуре планируется ввести в сельскохозяйственный оборот порядка 2 тысяч гектаров земли, из введенных в оборот 1780 гектаров земель в 2019 году 184 гектара засеяли многолетними травами, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В течение текущего года в рамках посевной кампании в Шатуре планируются вовлечь в сельхозоборот не менее 2 тысяч гектаров. Землю обрабатывает предприятие «ТиЭйч-РУС МилкФуд». В прошлом году хозяйство очистило и засеяло порядка 1,8 тысячи гектаров территории этого же округа и окультурило порядка 550 гектаров в Волоколамске», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что фирма «ТиЭйч-РУС МилкФуд» из введенных в оборот в прошлом году 1780 гектаров земель в городском округе Шатура засеяла 184 гектара многолетними травами, окультурила 1053 гектара сенокосов. Остальная площадь – порядка 650 гектаров – засевается яровыми культурами в рамках посевной кампании в этом году.

«Всего обработано и введено в сельскохозяйственный оборот за последние годы в городском округе Шатура более 5,3 тысячи гектаров земли», – подчеркнул Разин.

По словам министра, в городском округе Шатура в рамках нынешней посевной всеми хозяйствами засеяли более 3,2 тысячи гектаров земли.