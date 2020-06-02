РИАМО - 2 июн. В подмосковной Дубне на торги выставили земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров под объект придорожного сервиса - станцию технического обслуживания, кафе, магазин, автомобильную мойку и тому подобное, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельный участок расположен в непосредственной близости от проезда Автолюбителей. С победителем аукциона заключат договор аренды сроком на девять лет. Освоение земельного участка предусматривает ежегодную арендную плату в размере 108 тысяч рублей.

«Аукцион проходит в электронной форме и состоится 17 июля 2020 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru, номер процедуры - 32253», – говорится в сообщении.

Более подробную информацию об интересующем имуществе или земельном участке, выставленном на торги в Московской области, всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области: torgi.mosreg.ru.