РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело на жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ в крупном размере, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник Подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

В Подольске возбуждено уголовное на ранее судимого гражданина по факту покушения на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. В ходе расследования было установлено, что он приобрел около 100 граммов наркотических веществ, которые хранил дома для дальнейшего незаконного сбыта.

«Своими действиями он нарушил федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и был задержан. В последствии ему было предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Подольским городским судом, с учетом мнения Подольской городской прокуратуры, ходатайство следователем СУ УМВД России по Подольску удовлетворено, и гражданину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сказал Дзотцоев.

Подольской городской прокуратурой обеспечивается надзор за уголовным делом.