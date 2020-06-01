РИАМО - 1 июн. Жителям Московской области предложили посетить несколько мест с красивыми видами для пешей прогулки всей семьей или пикника, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«В связи с долгожданным открытием парков в Подмосковье, комитет по туризму предлагает жителям и гостям области несколько мест, где можно провести время с семьей, совершить пешую прогулку, прокатиться на велосипеде, подышать свежим воздухом или устроить пикник», — говорится в сообщении.

В частности погулять или прокатиться на велосипеде можно на территории усадеб (например, усадьба Дубровицы, Достоевского), набережных и водохранилищ (Рузское водохранилище, набережная озера Сенеж).

Видовые места для прогулок и природные красоты: Бастанова гора в Луховицах, водопады Гремячий ключ в Сергиевом Посаде или водопад Любви в Волоколамске. Также можно прогуляться по территориям кремлей или новым благоустроенным улицам (в Коломне, Зарайске или Верее).

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